Sileri “Vaccino covid? Se numeri bassi servirà obbligo”/ “No vax? Mi spiace per loro” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in collegamento con il programma di Rai Tre, ipotizza l'obbligo del vaccino anti-covid in caso di vaccinazione bassa Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il viceministro della Salute, Pierpaolo, in collegamento con il programma di Rai Tre, ipotizza l'obbligo del vaccino anti-in caso di vaccinazione bassa

SkyTG24 : Covid-19, Sileri: “Se il 40% della popolazione non si vaccina sarà necessario l’obbligo” - GenoeffaStefy80 : @piersileri Sileri ho letto le sue dichiarazioni del vaccino obbligatorio ognuno e libero di farlo o no incominciat… - attilascuola : RT @GagliardoneS: Anche Di Maio come Conte e Sileri, cederà il vaccino ai più fragili ma si vaccinerà in un secondo tempo in diretta. Vorr… - MariZar8 : RT @SkyTG24: Covid-19, Sileri: “Se il 40% della popolazione non si vaccina sarà necessario l’obbligo” - NicolaConcilio : RT @SkyTG24: Covid-19, Sileri: “Se il 40% della popolazione non si vaccina sarà necessario l’obbligo” -