Sensi, finalmente mezzora: ma la strada è ancora lunga (Di lunedì 14 dicembre 2020) finalmente uno sprazzo di luce nel 2020 da incubo di Sensi: la mezzoretta di Cagliari potrebbe essere di buon auspicio per il completo recupero Una rondine non fa primavera e probabilmente nessuno più di Stefano Sensi è autorizzato a fare gli scongiuri. Il 2020 del centrocampista dell’Inter e della Nazionale è stato di buio pressoché totale, ma il discreto ingresso in campo contro il Cagliari potrebbe rivelarsi finalmente la svolta. Sicuramente se lo augura il venticinquenne marchigiano, al pari dei tifosi nerazzurri che avevano imparato ad adorare l’ex Sassuolo. Dopo il suo folgorante incipit milanese, infatti, la sparizione completa dai radar, complice una serie di infortuni e problemi fisici a catena. Trend che nemmeno la promettente (solo in apparenza) nuova stagione è riuscita a spezzare: 26 minuti con la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020)uno sprazzo di luce nel 2020 da incubo di: la mezzoretta di Cagliari potrebbe essere di buon auspicio per il completo recupero Una rondine non fa primavera e probabilmente nessuno più di Stefanoè autorizzato a fare gli scongiuri. Il 2020 del centrocampista dell’Inter e della Nazionale è stato di buio pressoché totale, ma il discreto ingresso in campo contro il Cagliari potrebbe rivelarsila svolta. Sicuramente se lo augura il venticinquenne marchigiano, al pari dei tifosi nerazzurri che avevano imparato ad adorare l’ex Sassuolo. Dopo il suo folgorante incipit milanese, infatti, la sparizione completa dai radar, complice una serie di infortuni e problemi fisici a catena. Trend che nemmeno la promettente (solo in apparenza) nuova stagione è riuscita a spezzare: 26 minuti con la ...

