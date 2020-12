Sabrina Parte 4: il crossover che non ci aspettavamo con la serie originale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella quarta e ultima stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina, la streghetta interpretata da Kiernan Shipka incontrerà due vecchie conoscenze del pubblico: Beth Broderick e Caroline Reah dell'originale Sabrina, vita da strega. Leggi su nospoiler (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella quarta e ultima stagione de Le terrificanti avventure di, la streghetta interpretata da Kiernan Shipka incontrerà due vecchie conoscenze del pubblico: Beth Broderick e Caroline Reah dell', vita da strega.

sabrina_ruggeri : @TrapJaw159 @repubblica Una cosa è certa non meritavo i 60.000 ed oltre di morti ... e per quanto riguarda il minis… - mamabuange : RT @mamabuange: A me non cambia nulla. Non devo andare da nessuna parte e continuerò a farvi da mangiare chiusa nella mia fabbrica con metr… - filidifumetto : RT @mamabuange: A me non cambia nulla. Non devo andare da nessuna parte e continuerò a farvi da mangiare chiusa nella mia fabbrica con metr… - apicella57 : RT @mamabuange: A me non cambia nulla. Non devo andare da nessuna parte e continuerò a farvi da mangiare chiusa nella mia fabbrica con metr… - Malandrino76 : RT @mamabuange: A me non cambia nulla. Non devo andare da nessuna parte e continuerò a farvi da mangiare chiusa nella mia fabbrica con metr… -