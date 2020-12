Ritorno a scuola, bus turistici diventano scuolabus d’istituto: la proposta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per il rientro a scuola di gennaio il nodo è quello dei trasporti. Ecco allora una proposta per superare i problemi del trasporto pubblico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per il rientro adi gennaio il nodo è quello dei trasporti. Ecco allora unaper superare i problemi del trasporto pubblico. L'articolo .

orizzontescuola : Ritorno a scuola, bus turistici diventano scuolabus d’istituto: la proposta - realimauro : @Stragiuse Ritorno a scuola per le superiori impossibile al 75 %. Sì a piccoli gruppi-classe (max. 8-10) che turnan… - Stragiuse : 'Ritorno a scuola... rispetto al quale il governo non può permettersi nuove retromarce.' Rido per non piangere. - EstebBeltramino : Hamilton, il ritorno: 'Come il primo giorno di scuola. Ho voglia di divertirmi' #F1 #motori #formula1 - orizzontescuola : Ritorno a scuola, due soluzioni per i trasporti -