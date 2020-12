Recovery | Patuanelli | ' centro monitoraggio e controllo è una necessità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Undi" per la spesa dei fondi delFund "mi sembra una". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano, in collegamento con l'assemblea generale di Confindustria Brescia. "Non c'è scritto da nessuna parte che debba essere di 300 persone, anzi, dev'essere più ristretto e operativo, ma deve aiutare i Ministeri" a spendere i fondi del Next Generation Eu. "Ma vista la trasversalità dei progetti, i vari Ministeri che potrebbero essere coinvolti su un singolo progetto, hanno bisogno di un ente che coordini", ha aggiunto.