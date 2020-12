PS5: PlayStation Direct Store in arrivo a breve in Europa, potremo acquistare la console direttamente da Sony? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sony ha intenzione di aprire un PlayStation Direct Store in Europa, in questo modo acquistare PS5 potrebbe essere più semplice Per molti la nuova console di Sony, PS5 è stata solo un miraggio. Sappiamo ormai fin troppo bene che le scorte della console sono state molto limitate. Solo grazie ai preorder si aveva la possibilità di mettere le mani sulla nuova piattaforma di gioco del colosso dell’elettronica. Il 3 dicembre scorso alcune grandi catene nostrane hanno ricevuto un nuovo stock che è andato esaurito nel giro di alcune decine di minuti. Per adesso invece non c’è ancora nulla di certo con alcune catene inglesi che hanno diffuso la notizia che la console sul suolo britannico non tornerà disponibile prima del ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 14 dicembre 2020)ha intenzione di aprire unin, in questo modoPS5 potrebbe essere più semplice Per molti la nuovadi, PS5 è stata solo un miraggio. Sappiamo ormai fin troppo bene che le scorte dellasono state molto limitate. Solo grazie ai preorder si aveva la possibilità di mettere le mani sulla nuova piattaforma di gioco del colosso dell’elettronica. Il 3 dicembre scorso alcune grandi catene nostrane hanno ricevuto un nuovo stock che è andato esaurito nel giro di alcune decine di minuti. Per adesso invece non c’è ancora nulla di certo con alcune catene inglesi che hanno diffuso la notizia che lasul suolo britannico non tornerà disponibile prima del ...

