Papu Gomez, addio Atalanta: "Quando me ne andrò, saprete la verità"

Il messaggio ai tifosi del loro capitano, Papu Gomez verso l'addio all'Atalanta: "Quando me ne andrò, saprete la verità". (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Il capitano dell'Atalanta, Papu Gomez, con alcune stories sui social network, ha di fatto annunciato la rottura con la sua squadra. Frasi sibilline le sue che arrivano circa una settimana dopo le notizie emerse circa una lite tra il calciatore e l'allenatore nerazzurro, Gasperini. Come noto, si sarebbe verificata una frattura nello spogliatoio bergamasco, a seguito della lite alla fine del primo tempo del match Atalanta-Midtjylland, gara valida per la quinta giornata di Champions League.

