Nuovo focolaio in una casa di riposo | contagiati sei anziani ospiti e un operatore

folucar : RT @franziskanava: 'Il focolaio',il nuovo libro di Francesca Nava sul caso Bergamo.Segui la diretta con Peter Gomez e Andrea Crisanti - Il… - romi_andrio : RT @Open_gol: Il Paese ha un tasso di positività del 27,9%, tra i più alti d’Europa - Dome689 : RT @Open_gol: Il Paese ha un tasso di positività del 27,9%, tra i più alti d’Europa - srv__07 : Nuovo focolaio di influenza aviaria scoperto nel Giappone occidentale: - sofonisba55 : RT @Open_gol: Il Paese ha un tasso di positività del 27,9%, tra i più alti d’Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo focolaio

Corriere Adriatico

Secondo il "New York Times" lo staff della Casa Bianca sarà vaccinato contro il Covid con le prime dosi in arrivo, al pari del personale medico in prima linea contro la pandemia. L'obiettivo sarebbe q ..."Sono tutti asintomatici". Il sindaco Piergentili chiede gli infermieri militari. Altri 103 casi nel Maceratese, due vittime a Monte San Giusto e San Ginesio ...