Morta in un incidente stradale, suor Maria Assunta. Investita in bici (Di lunedì 14 dicembre 2020) É Morta suor Maria Assunta, la suora che tutti conoscevano come suorina Assunta. Investita da un auto mentre portava un pasto caldo ai clochard Morta suor Maria Assunta, mentre portava un pasto caldo agli indigenti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 14 dicembre 2020) É, laa che tutti conoscevano comeinada un auto mentre portava un pasto caldo ai clochard, mentre portava un pasto caldo agli indigenti su Notizie.it.

OttaviDeborah : RT @AlbertoLetizia2: A Quarto Oggiaro la chiamavano suorina Assunta. È morta in un incidente mentre tornava a casa dopo avere portato del c… - annoupanoux : RT @AlbertoLetizia2: A Quarto Oggiaro la chiamavano suorina Assunta. È morta in un incidente mentre tornava a casa dopo avere portato del c… - MichelaAmelia : RT @AlbertoLetizia2: A Quarto Oggiaro la chiamavano suorina Assunta. È morta in un incidente mentre tornava a casa dopo avere portato del c… - MariaAdeleNari : RT @AlbertoLetizia2: A Quarto Oggiaro la chiamavano suorina Assunta. È morta in un incidente mentre tornava a casa dopo avere portato del c… - Ksada64 : RT @AlbertoLetizia2: A Quarto Oggiaro la chiamavano suorina Assunta. È morta in un incidente mentre tornava a casa dopo avere portato del c… -