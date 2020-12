Miss Italia 2020 è Martina Sambucini (Di lunedì 14 dicembre 2020) Martina Sambucini è Miss Italia 2020 Miss Italia 2020 ha un nome e un cognome: si chiama Martina Sambucini ed è stata eletta oggi a Roma alle 18.33, durante la diretta streaming presente sulle pagine social della manifestazione. Arrivata in finale con la fascia di Miss Roma, è l’ottantunesima vincitrice del titolo e succede a Miss Italia 2019 Carolina Stramare; al secondo posto si classifica Miss 365 Beatrice Scolletta e al terzo Miss Liguria Alice Leone. Miss Italia 2020: la vincitrice è Martina Sambucini Martina ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 dicembre 2020)ha un nome e un cognome: si chiamaed è stata eletta oggi a Roma alle 18.33, durante la diretta streaming presente sulle pagine social della manifestazione. Arrivata in finale con la fascia diRoma, è l’ottantunesima vincitrice del titolo e succede a2019 Carolina Stramare; al secondo posto si classifica365 Beatrice Scolletta e al terzoLiguria Alice Leone.: la vincitrice è...

