Meteo CAGLIARI bel tempo per alcuni giorni poi cambierà (Di lunedì 14 dicembre 2020) Meteo CAGLIARIIl Meteo su CAGLIARI sarà caratterizzato da bel tempo per varie giornate, con temperature molto miti nel pomeriggio. Probabilmente venerdì avremo un aumento della nuvolosità con la possibilità di precipitazioni, stessa linea di tendenza anche per sabato e domenica, in un contesto di temperature tutto sommato ancora miti. La settimana di Natale si annuncia meno mite, con un aumento della nuvolosità. Martedì 15: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 10 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Mercoledì 16: quasi sereno. Temperatura da 11°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Est 4 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Giovedì 17: poco ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020)Ilsusarà caratterizzato da belper varie giornate, con temperature molto miti nel pomeriggio. Probabilmente venerdì avremo un aumento della nuvolosità con la possibilità di precipitazioni, stessa linea di tendenza anche per sabato e domenica, in un contesto di temperature tutto sommato ancora miti. La settimana di Natale si annuncia meno mite, con un aumento della nuvolosità. Martedì 15: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 10 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Mercoledì 16: quasi sereno. Temperatura da 11°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Est 4 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Giovedì 17: poco ...

Sabato 12 dicembre sarebbe dovuta scattare la rivoluzione del traffico in uscita da Cagliari, ma un guasto a una condotta aveva spinto il Comune a rinviare di qualche giorno l’avvio del senso unico in ... Sensi, finalmente mezzora: ma la strada è ancora lunga

Finalmente uno sprazzo di luce nel 2020 da incubo di Sensi: la mezzoretta di Cagliari potrebbe essere di buon auspicio per il completo recupero ...