Malore per Vittorio Cecchi Gori: il suo medico attacca Rita Rusic (Di lunedì 14 dicembre 2020) Malore per Vittorio Cecchi Gori, il medico del regista ha attaccato la sua ex moglie Rita Rusic dopo la sua lunga intervista per Verissimo: ecco cosa è accaduto. foto facebookRita Rusic proprio lo scorso sabato è stata ospite nella nuova puntata di Verissimo con Silvia Toffanin e tra i tanti argomenti toccati ha parlato dei motivi che hanno condotto alla fine della sua relazione con il marito Cecchi Gori. Ebbene, sembra proprio che le sue parole, a detta del medico del regista e suo grande amico avrebbero molto provato l’uomo che subito dopo ha accusato un Malore che mette in discussione la sua situazione già molto grave. Dopo ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 dicembre 2020)per, ildel regista hato la sua ex mogliedopo la sua lunga intervista per Verissimo: ecco cosa è accaduto. foto facebookproprio lo scorso sabato è stata ospite nella nuova puntata di Verissimo con Silvia Toffanin e tra i tanti argomenti toccati ha parlato dei motivi che hanno condotto alla fine della sua relazione con il marito. Ebbene, sembra proprio che le sue parole, a detta deldel regista e suo grande amico avrebbero molto provato l’uomo che subito dopo ha accusato unche mette in discussione la sua situazione già molto grave. Dopo ...

razorblack66 : RT @magicaGrmente22: Seveso, si accorge di un ladro in casa e poco dopo muore per un malore - JPCK72 : RT @magicaGrmente22: Seveso, si accorge di un ladro in casa e poco dopo muore per un malore - magicaGrmente22 : Seveso, si accorge di un ladro in casa e poco dopo muore per un malore - Damianodanny1 : QUANTE PISTOLE GIRANO A ROMA? - UNA ERA NELLE MANI DI DUE VENTENNI CHE HANNO PUNTATO L’ARMA ALLA TESTA DI UN 74ENNE… - ilpopu : @malore_post @ElBuffi82 Stasera spiegherà mister @EmanueleBottoni su radiorossonera. Secondo me è un po' errore di… -