Juventus, Nedved: “Contro il Porto sarà dura e mi aspetto molte difficoltà” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Alla Juventus è toccato il Porto negli ottavi di finale di Champions League. Portoghesi terzi in classifica nel proprio campionato e che in Champions League hanno chiuso con 13 punti dietro il Manchester City. Il commento del sorteggio in casa bianconera è toccato a Pavel Nedved: “Lo dicevo anche lo scorso anno contro il Lione, squadre così, come il Porto, sono abituate a giocare certe sfide. sarà importante arrivare in forma a quell’appuntamento. Mi aspetto molte difficoltà, conosco l’allenatore che è stato mio compagno ai tempi della Lazio. E’ un ottimo tecnico che gioca un 3-5-2 molto ben organizzato, per noi saranno due sfide molto difficili". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 dicembre 2020) Allaè toccato ilnegli ottavi di finale di Champions League.ghesi terzi in classifica nel proprio campionato e che in Champions League hanno chiuso con 13 punti dietro il Manchester City. Il commento del sorteggio in casa bianconera è toccato a Pavel: “Lo dicevo anche lo scorso anno contro il Lione, squadre così, come il, sono abituate a giocare certe sfide.importante arrivare in forma a quell’appuntamento. Midifficoltà, conosco l’allenatore che è stato mio compagno ai tempi della Lazio. E’ un ottimo tecnico che gioca un 3-5-2 molto ben organizzato, per noi saranno due sfide molto difficili". ITA Sport Press.

juventusfc : ?? «In questa fase della Champions c'è molto equilibrio. Dovremo affrontare il Porto come abbiamo fatto con il Barce… - ZZiliani : Pesanti insulti all’arbitro nel 2* t. di Juve-Toro. In coppia, come sempre ogni volta che la #Juventus fatica a par… - UEFAcom_it : 'Possiamo essere favoriti, non è un problema' ???? Nedved commenta così il sorteggio che vedrà la Juventus affronta… - matteo_2110 : RT @_ThousandN: Prima volta in dieci anni che Agnelli ha risposto ad una domanda sulla gestione della Juventus senza rifugiarsi nel classic… - _ThousandN : Prima volta in dieci anni che Agnelli ha risposto ad una domanda sulla gestione della Juventus senza rifugiarsi nel… -