Il tè nero libera le arterie da colesterolo e trigliceridi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Alfie Borromeo Il tè nero, "pilastro" della tradizione britannica, è quello più carico di caffeina ma è anche la varietà più ricca di preziosi antiossidanti. A rendere benefico il tè nero per la nostra salute è soprattutto l'alto contenuto di tannini, polifenoli e flavonoidi, che conferiscono al tè nero il suo alto potere antiossidante. Ma vediamo tutte le sue proprietà benefiche. Aiuta il cuore e protegge dall'ictus: gli antiossidanti contenuti nel tè nero, oltre a combattere l'invecchiamento e gli effetti dannosi dei radicali liberi, proteggono il sistema cardiocircolatorio prevenendo problemi al cuore. Inoltre consumare tè nero regolarmente ridurrebbe il rischio di ictus perché evita la formazione di coaguli di sangue nel cervello. L'ideale per prevenire l'ictus sarebbe bere quattro tazze al ...

