Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise - recensione (Di lunedì 14 dicembre 2020) In principio furono i giochi di ballo, da Dance Dance Revolution in poi. Poi arrivarono i software dedicati al Fitness, che ebbero un vero e proprio boom su Nintendo Wii grazie alla capillare diffusione della mitica Balance Board. In breve tempo praticamente tutte le software house del mondo salirono sul carro e i "giochi" di questo tipo si moltiplicarono più velocemente di una cucciolata di Gremlins gettata sotto una cascata. Nintendo però è rimasta regina grazie alla cura riposta non solo nella selezione degli esercizi ma anche nel modo in cui questi venivano spiegati all'utente finale. Su Wii U il trend si è un po' intiepidito e anche su Switch per i primi due anni non si sono visti prodotti dedicati alla cura del corpo. Un timido tentativo venne fatto a fine 2018 con il primo Fitness Boxing, ma il secondo boon si è avuto con ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020) In principio furono i giochi di ballo, da Dance Dance Revolution in poi. Poi arrivarono i software dedicati al, che ebbero un vero e proprio boom su Nintendo Wii grazie alla capillare diffusione della mitica Balance Board. In breve tempo praticamente tutte le software house del mondo salirono sul carro e i "giochi" di questo tipo si moltiplicarono più velocemente di una cucciolata di Gremlins gettata sotto una cascata. Nintendo però è rimasta regina grazie alla cura riposta non solo nella selezione degli esercizi ma anche nel modo in cui questi venivano spiegati all'utente finale. Su Wii U il trend si è un po' intiepidito e anche su Switch per i primi due anni non si sono visti prodotti dedicati alla cura del corpo. Un timido tentativo venne fatto a fine 2018 con il primo, ma il secondo boon si è avuto con ...

