Cristiano Ronaldo finalista per due premi al Globe Soccer Awards: “Un onore ricevere pubblici riconoscimenti” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo, tramite i propri profili sui social, ha voluto condividere la propria gioia per la presenza fra i tre finalisti di due premi del Globe Soccer e non solo. Il portoghese si ritrova a poter combattere per la vittoria di ben due premi prestigiosi che verranno assegnati a Dubai il prossimo 27 dicembre.Gioia Cristiano Ronaldocaption id="attachment 1053561" align="alignnone" width="545" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionIl portoghese della Juventus concorre per il premio di Giocatore dell’anno e per quello di Giocatore del secolo 2001-2020. Due possibili nuovi trofei che CR7 potrebbe ritrovarsi in bacheca. Ecco il perché delle sue parole al miele: "Sono onorato e orgoglioso di essere ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 dicembre 2020), tramite i propri profili sui social, ha voluto condividere la propria gioia per la presenza fra i tre finalisti di duedele non solo. Il portoghese si ritrova a poter combattere per la vittoria di ben dueprestigiosi che verranno assegnati a Dubai il prossimo 27 dicembre.Gioiacaption id="attachment 1053561" align="alignnone" width="545"(getty images)/captionIl portoghese della Juventus concorre per ilo di Giocatore dell’anno e per quello di Giocatore del secolo 2001-2020. Due possibili nuovi trofei che CR7 potrebbe ritrovarsi in bacheca. Ecco il perché delle sue parole al miele: "Sono onorato e orgoglioso di essere ...

