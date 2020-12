Covid in Italia, terza ondata è certa: la data secondo Galli (Di lunedì 14 dicembre 2020) Alfie Borromeo Che la si chiami terza ondata o prolungamento della seconda poco importa, “però è evidente che nel momento in cui gli spostamenti accentuassero i rischi che stiamo correndo, sarebbe una certezza vedere ricrescere in modo marcato i contagi” Massimo Galli non ha dubbi. Se più persone si muovo a Natale e Capodanno, causeranno inevitabilmente un incremento delle infezioni. “Più rimescoli le carte, più aumenti le persone che si spostano, più aumenti le occasioni di contagio. Capisco la contraddizione: nella grande città, se si limitano gli spostamenti ai confini comunali, l’effetto è differente rispetto a un piccolo centro. Ma l’obiettivo è semplice: ridurre il numero delle persone che si muovono. Più apertura dai, più rischi aggiungi: spero che i cittadini usino il buon senso”. La contezza dei casi di ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 14 dicembre 2020) Alfie Borromeo Che la si chiamio prolungamento della seconda poco importa, “però è evidente che nel momento in cui gli spostamenti accentuassero i rischi che stiamo correndo, sarebbe una certezza vedere ricrescere in modo marcato i contagi” Massimonon ha dubbi. Se più persone si muovo a Natale e Capodanno, causeranno inevitabilmente un incremento delle infezioni. “Più rimescoli le carte, più aumenti le persone che si spostano, più aumenti le occasioni di contagio. Capisco la contraddizione: nella grande città, se si limitano gli spostamenti ai confini comunali, l’effetto è differente rispetto a un piccolo centro. Ma l’obiettivo è semplice: ridurre il numero delle persone che si muovono. Più apertura dai, più rischi aggiungi: spero che i cittadini usino il buon senso”. La contezza dei casi di ...

