Covid, i camion con i vaccini lasciano la Pfizer. Milioni di dosi spedite negli Usa: prima a operatori sanitari e residenze per anziani (Di lunedì 14 dicembre 2020) Le immagini mostrano i camion di Ups e FedEx mentre escono dai capannoni della Pfizer, in Michigan, colmi di vaccini antiCovid da trasportare in tutti gli Stati Uniti. Già entro poche ore ci saranno le prime somministrazioni, ma la precedenza spetta a tutti gli operatori sanitari e ai residenti delle case di cura. La svolta arriva durante uno dei periodi più bui della pandemia negli States con più di 1,1 Milioni nuovi casi confermati la scorsa settimana e con un bilancio di circa 289 mila vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Le immagini mostrano idi Ups e FedEx mentre escono dai capannoni della, in Michigan, colmi diantida trasportare in tutti gli Stati Uniti. Già entro poche ore ci saranno le prime somministrazioni, ma la precedenza spetta a tutti glie ai residenti delle case di cura. La svolta arriva durante uno dei periodi più bui della pandemiaStates con più di 1,1nuovi casi confermati la scorsa settimana e con un bilancio di circa 289 mila vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RobertoBurioni : Negli USA, i camion pieni di vaccini contro COVID-19 che partono dalla fabbrica della Pfizer per raggiungere gli os… - Tg3web : Negli Stati Uniti comincia la vaccinazione di massa contro il covid. Partiti i camion della Pfizer, da domani l'obi… - massimo_silveri : RT @RobertoBurioni: Negli USA, i camion pieni di vaccini contro COVID-19 che partono dalla fabbrica della Pfizer per raggiungere gli ospeda… - SandroBonomi2 : RT @RobertoBurioni: Negli USA, i camion pieni di vaccini contro COVID-19 che partono dalla fabbrica della Pfizer per raggiungere gli ospeda… - Dany16San : RT @RobertoBurioni: Negli USA, i camion pieni di vaccini contro COVID-19 che partono dalla fabbrica della Pfizer per raggiungere gli ospeda… -