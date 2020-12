Coronavirus: aggiornato a più tardi vertice Conte-capi delegazione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Si aggiornerà nelle prossime ore il vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione della maggioranza e il Cts per valutare un'ulteriore stretta delle misure in vista del Natale. Intanto sono in corso ulteriori approfondimenti per valutare la nuova stretta che il governo varerà in vista delle festività natalizie. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Si aggiornerà nelle prossime ore iltra il premier Giuseppe, idella maggioranza e il Cts per valutare un'ulteriore stretta delle misure in vista del Natale. Intanto sono in corso ulteriori approfondimenti per valutare la nuova stretta che il governo varerà in vista delle festività natalizie.

MarcoGranziero1 : @saraferrara19 - romi_andrio : RT @Open_gol: Le inefficienze che hanno impedito all'Italia di rispondere in tempo alla pandemia (e di limitare le morti) non riguarderebbe… - yanfry : RT @sapomnia: +++Aggiornamento al #13dicembre+++ Qui la mappa di @wireditalia che incrocia tamponi, positivi e densità abitativa: https://t… - occhio_notizie : Il sindaco di #Sapri, Antonio Gentile, ha reso noto il bilancio settimanale dell'emergenza #Coronavirus aggiornato… - Cinzialatin : RT @beppebottero: Dr. @piersileri parla da medico, ma è Vice Ministro Salute: se non lo sa lui, lo deve dire Ministro @robersperanza perché… -