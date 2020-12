Cops Una banda di poliziotti: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cops Una banda di poliziotti è il film in due puntate in onda su Sky Cinema il 14 e il 21 dicembre 2020, per la regia di Luca Miniero. Nel cast tanti attori celebri come Claudio Bisio, Francesco Mandelli e Pietro Sermonti. Una produzione Sky Original tratta dalla commedia svedese Kops. Ma qual è la trama, il cast, il trailer, la location e dove vedere in streaming Cops Una banda di poliziotti? Ecco tutto quello che c’è da sapere. trama Il commissariato di Apulia, la “Città più tranquilla d’Italia”, rischia la chiusura per inattività. Per impedirlo, il Commissario Cinardi e i suoi uomini hanno un’idea: se i reati non ci sono, basta commetterli! Iniziano così a compiere ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020)Unadiè ilin due puntate in onda su Sky Cinema il 14 e il 21 dicembre 2020, per la regia di Luca Miniero. Neltanti attori celebri come Claudio Bisio, Francesco Mandelli e Pietro Sermonti. Una produzione Sky Original tratta dalla commedia svedese Kops. Ma qual è la, il, il, la location e dove vedere inUnadi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Il commissariato di Apulia, la “Città più tranquilla d’Italia”, rischia la chiusura per inattività. Per impedirlo, il Commissario Cinardi e i suoi uomini hanno un’idea: se i reati non ci sono, basta commetterli! Iniziano così a compiere ...

