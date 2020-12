Come impostare il Browser predefinito su iPhone (Di lunedì 14 dicembre 2020) Con l'arrivo dell'aggiornamento iOS 14 per iPhone è possibile cambiare l'app predefinita per aprire i siti Web e i link all'interno di email, chat e social, senza dover per forza di cose passare dall'app Safari (da sempre il Browser predefinito su tutti i prodotti Apple). Questa potrebbe sembrare una cosa banale e scontata, specie se veniamo dal mondo Android, ma uno dei più grandi pregi/difetti di Apple era proprio dovuto al forte legame con le app di sistema targate Apple, che non era possibile bypassare del tutto. Se questa cosa poteva essere vista Come un vantaggio per mantenere l'ecosistema Apple più coerente, limitava fortemente la libertà dell'utente, che di fatto non poteva aprire i link con il Browser che preferiva. La musica sembra essere cambiata con questo aggiornamento: vediamo quindi ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 14 dicembre 2020) Con l'arrivo dell'aggiornamento iOS 14 perè possibile cambiare l'app predefinita per aprire i siti Web e i link all'interno di email, chat e social, senza dover per forza di cose passare dall'app Safari (da sempre ilsu tutti i prodotti Apple). Questa potrebbe sembrare una cosa banale e scontata, specie se veniamo dal mondo Android, ma uno dei più grandi pregi/difetti di Apple era proprio dovuto al forte legame con le app di sistema targate Apple, che non era possibile bypassare del tutto. Se questa cosa poteva essere vistaun vantaggio per mantenere l'ecosistema Apple più coerente, limitava fortemente la libertà dell'utente, che di fatto non poteva aprire i link con ilche preferiva. La musica sembra essere cambiata con questo aggiornamento: vediamo quindi ...

kyrol : @Nos69960766 @i_mimimmi @maxligart @marifcinter Eriksen non deve impostare l'azione, deve giocare tra le linee e ve… - Gioia_13 : RT @GiovannaDiTroia: ??Talk 'Cooperative working for cooperative learning: Inventiamo uno sparagel sanificante con #LEGO MINDSTORMS Educatio… - Mila18026580 : RT @GiovannaDiTroia: ??Talk 'Cooperative working for cooperative learning: Inventiamo uno sparagel sanificante con #LEGO MINDSTORMS Educatio… - AfareChe : @BitchBo88023503 Esatto,anche in amicizia se non vuole esporsi,specificando che dal percorso che ha fatto con lui ,… - dello__98 : @Augusto76465897 Calha è 1.78, ha forza sulle gambe, tanta corsa, sa impostare, spesso si abbassa proprio a fare qu… -