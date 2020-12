Auto | beautiful o conscious? Ecco gli 80 colori delle carrozzerie del futuro e i cinque concetti su cui si basano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’occhio vuole sempre la sua parte nella scelta del colore di un’, così come una donna sceglie la giusta tonalità di make-up per valorizzare il proprio viso. Assistendo all’anteprima online del nuovo progetto cromatico Extra-Ordinary della multinazionale PPG per presentare le anteprime deiche indosseranno ledel domani, in particolare quelle di FCA, ho decisamente pensato da donna. Immaginate una palette make up piena di ombretti dalle molteplici tonalità da scegliersi ogni giorno, in base al nostro umore, al tipo di abbigliamento o la stagione. Facile sbizzarrirsi e trovare la giusta combo capace di esaltare inaturali del viso di ciascuna di noi. Pensate invece a un’e agli studi dietro alla ricerca di nuovi pigmenti, di nuovi trend colore, alla migliore tonalità di ...