Atalanta, Gomez verso l'addio: "Quando andrò via saprete la verità" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Atalanta-Papu Gomez , la rottura sembra ormai inevitabile. Dopo le frizioni delle scorse settimane tra l'argentino e Gian Piero Gasperini , almeno stando alle discrezioni parzialmente confermate dall'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020)-Papu, la rottura sembra ormai inevitabile. Dopo le frizioni delle scorse settimane tra l'argentino e Gian Piero Gasperini , almeno stando alle discrezioni parzialmente confermate dall'...

capuanogio : All’#Atalanta c’è un bell’ambientino, ma se lo dici sembra che stai facendo un torto a qualcuno #Gomez #Gasperini - DiMarzio : #Atalanta, messaggio di #Gomez ai tifosi: 'Quando andrò via, saprete tutto' - GoalItalia : #Gomez escluso, la tregua con #Gasperini è finita: a gennaio uno dei due può lasciare l'Atalanta [? @RenatoMaisani… - giallorossa4 : RT @romanewseu: #Atalanta, #Gomez: “Quando andrò via saprete la verità su tutto” #ASRoma - psicomolino : #Gasperini è un grandissimo allenatore, c'è poco da dire. Probabilmente non vi rendete conto, ma ha trasformato l'A… -