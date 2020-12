Troppa folla a Roma: area della Fontana di Trevi chiusa dai vigili (Di domenica 13 dicembre 2020) Domenica di festa in Italia. Come prevedibile anche a Roma si sono registrate code per lo shopping di Natale. Tant’è che l’area della Fontana di Trevi è stata chiusa dai vigili nel tardo pomeriggio. La Troppa folla non consentiva “il rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza”. I vigili del I Gruppo Trevi, per “salvaguardare la salute pubblica, hanno dovuto procedere alla momentaneo isolamento, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, dell’area per consentire il deflusso dei presenti”. Con il defluire delle persone, “si procederà ad una graduale riapertura e un contingentamento con modalità stop and go, procedura in atto anche in altre ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 13 dicembre 2020) Domenica di festa in Italia. Come prevedibile anche asi sono registrate code per lo shopping di Natale. Tant’è che l’diè statadainel tardo pomeriggio. Lanon consentiva “il rispetto del mantenimentodistanza di sicurezza”. Idel I Gruppo, per “salvaguardare la salute pubblica, hanno dovuto procedere alla momentaneo isolamento, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, dell’per consentire il deflusso dei presenti”. Con il defluire delle persone, “si procederà ad una graduale riapertura e un contingentamento con modalità stop and go, procedura in atto anche in altre ...

petergomezblog : Milano in zona gialla, tavoli dei bar del centro tutti pieni. Code anche per entrare nei negozi e affollamento sui… - MediasetTgcom24 : Covid, troppa folla: chiusa l'area della Fontana di Trevi a Roma #Covid - GiorgioAntonel1 : RT @petergomezblog: Milano in zona gialla, tavoli dei bar del centro tutti pieni. Code anche per entrare nei negozi e affollamento sui mezz… - DoctorWho744 : RT @petergomezblog: Milano in zona gialla, tavoli dei bar del centro tutti pieni. Code anche per entrare nei negozi e affollamento sui mezz… - aleniggaz : RT @petergomezblog: Milano in zona gialla, tavoli dei bar del centro tutti pieni. Code anche per entrare nei negozi e affollamento sui mezz… -