Traffico Roma del 13-12-2020 ore 18 | 30

(Di domenica 13 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione restano ancora una 20 sulla Salaria per una riduzione di carreggiata tra via Cortona e via Gaiole in Chianti in direzione del centro qualche problema è arrivare in via Panama a causa di un incidente avvenuto all’altezza di largo Bangladesh altro incidente al Trieste in via Tagliamento con coda in prossimità di via Rubicone incidente anche in viale Ionio in corrispondenza di via Ettoregnoli la Naturalmente quella di Talent inevitabili le ripercussioni spostamenti concentrati in queste ore soprattutto al centro ea ridosso delle aree commerciali decisamente trafficati Lungotevere dove ci sono code a tratti tra ponte che ponte Sublicio nelle due direzioni per i numerosi i pedoni ci sono difficoltà per ile code lungo diverse strade del centro storico in particolare in Piazza Venezia ...