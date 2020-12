Spara all'esterno di una chiesa a New York, ferito gravemente dalla polizia (Di lunedì 14 dicembre 2020) La polizia di New York ha ferito gravemente un uomo che aveva aperto il fuoco all'esterno della cattedrale di Saint John the Divine di Manhattan . Sulle gradinate della chiesa un coro stava intonando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ladi Newhaun uomo che aveva aperto il fuoco all'della cattedrale di Saint John the Divine di Manhattan . Sulle gradinate dellaun coro stava intonando ...

