Regali di Natale sostenibili: entrare in un Gas o piantare un albero, la guida ai doni alternativi (Di domenica 13 dicembre 2020) Montagne di rifiuti, aumento di smog e traffico cittadino, fiumi di cibo sprecato, alimenti ipercalorici e zuccherati: anche il Natale ha il suo lato oscuro. Un lato consumistico che ha cambiato nel tempo le nostre abitudini, avvicinandoci sempre più all’eccesso e al superfluo. Se il 2020 è stato un anno di ripensamenti sulle cose davvero importanti nella propria vita, questo Natale può rappresentare l’occasione perfetta per iniziare col piede giusto un nuovo 2021, all’insegna della sostenibilità e del rispetto per la Terra. Buone pratiche e momenti da condividere con i propri cari per sperimentare delle festività che limitano gli sprechi e creano al contempo tanti importanti attimi di cura verso il Pianeta. Economia solidale – Non è poi così difficile andare controcorrente. Per esempio, tutti le bevande e i cibi comprati per imbandire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Montagne di rifiuti, aumento di smog e traffico cittadino, fiumi di cibo sprecato, alimenti ipercalorici e zuccherati: anche ilha il suo lato oscuro. Un lato consumistico che ha cambiato nel tempo le nostre abitudini, avvicinandoci sempre più all’eccesso e al superfluo. Se il 2020 è stato un anno di ripensamenti sulle cose davvero importanti nella propria vita, questopuò rappresentare l’occasione perfetta per iniziare col piede giusto un nuovo 2021, all’insegna dellatà e del rispetto per la Terra. Buone pratiche e momenti da condividere con i propri cari per sperimentare delle festività che limitano gli sprechi e creano al contempo tanti importanti attimi di cura verso il Pianeta. Economia solidale – Non è poi così difficile andare controcorrente. Per esempio, tutti le bevande e i cibi comprati per imbandire ...

borghi_claudio : Sento molti che dicono: 'no, questo Natale niente regali, c'è così tanta gente povera...' Allora, OK se VOI siete p… - Tg3web : A Napoli libri e regali per rendere meno amaro il Natale ai figli degli operai della Whirlpool, rimasti senza lavor… - Raicomspa : In cerca di idee per i regali di #Natale? ???? Il classico che piace a tutti, Il Commissario #Montalbano: l'ultima s… - FQMagazineit : Regali di Natale sostenibili: entrare in un Gas o piantare un albero, la guida ai doni alternativi - hodordue : @antartidary In Trentino e Veneto Santa Lucia è sempre stata più importante di Babbo Natale. La prima portava i gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Regali Natale Idee regali di Natale per il 2020: la nostra selezione beauty per mamma, sorelle e... Amica Bocelli, oltre 70 mila accessi per Believe in Christmas ROMA, 13 DIC - Gli effetti scenici, la scenografia affascinante, una grande Orchestra e la magia del Natale: Andrea Bocelli con "Believe in Christmas" ha portato al Teatro Regio di Parma uno spettacol ... Meteo Italia nel lungo periodo: Natale conteso tra freddo e Alta Pressione Meteo lungo termine variabile contrassegnato da insidie invernali. POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI Per chi non ha esperienza sentir parlare di Alta Pressione o di freddo potrebbe non aver logic ... ROMA, 13 DIC - Gli effetti scenici, la scenografia affascinante, una grande Orchestra e la magia del Natale: Andrea Bocelli con "Believe in Christmas" ha portato al Teatro Regio di Parma uno spettacol ...Meteo lungo termine variabile contrassegnato da insidie invernali. POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI Per chi non ha esperienza sentir parlare di Alta Pressione o di freddo potrebbe non aver logic ...