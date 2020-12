Prandelli: “Dobbiamo crescere in attenzione e aggressività. Ribery soffre più di altri la mancanza del pubblico” (Di domenica 13 dicembre 2020) Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha commentato così a Sky Sport la debacle di Bergamo contro l’Atalanta:“Abbiamo accorciato e cercato di pressare l’avversario temibile. La cosa che mi fa più rabbia è prendere gol al 43’ perdendo tre contrasti. Non è una vergogna difendersi ma va fatto in maniera attenta. La costruzione e la fase offensiva è una conseguenza. Sul 3-0 abbiamo cominciato a pressare in maniera libera, senza paura di prendere altri gol. Chiaro che ci è mancato il tiro in porta ma la squadra sta provando ad uscire da una situazione complicatissima”. Quanto pesa la classifica?“Siamo a tre punti dalla zona retrocessione ma anche a 4 da quella in cui dovremo stare. Dobbiamo crescere in attenzione e aggressività”. Pezzella e Pulgar “contagiati” dalla scarsa ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Cesare, tecnico della Fiorentina, ha commentato così a Sky Sport la debacle di Bergamo contro l’Atalanta:“Abbiamo accorciato e cercato di pressare l’avversario temibile. La cosa che mi fa più rabbia è prendere gol al 43’ perdendo tre contrasti. Non è una vergogna difendersi ma va fatto in maniera attenta. La costruzione e la fase offensiva è una conseguenza. Sul 3-0 abbiamo cominciato a pressare in maniera libera, senza paura di prenderegol. Chiaro che ci è mancato il tiro in porta ma la squadra sta provando ad uscire da una situazione complicatissima”. Quanto pesa la classifica?“Siamo a tre punti dalla zona retrocessione ma anche a 4 da quella in cui dovremo stare. Dobbiamoin”. Pezzella e Pulgar “contagiati” dalla scarsa ...

