Petagna | “Ringrazio i miei genitori | è merito loro se non ho smesso nei momenti più difficili”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 13 dicembre 2020) Andrea, autore del gol vittoria per il Napoli contro la Sampdoria, a fine partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport:“E’ una bella giornata per me, vorrei ringraziare tutti, soprattutto i. Se gioco ancora è, visto che non ho passato dei beinegli anni scorsi. Oggi non era facile, venivamo da una partita tosta giocata giovedì.Quando sono uscito dal settore giovanile del Milan e sono andato alla Samp, poi in Serie B, ci sono stati deidifficili in cui ho pensato di smettere, invece grazie asono ancora qui”. Perché hai abbracciato Gattuso?“Prima della partita mi ha detto che avrei segnato e grazie a lui sto migliorando molto, gioco in una maniera diversa”. Senza Osimhen ti senti pronto ad essere il ...