Napoli | vittoria e record | il dato sugli azzurri dei Gattuso

Il Napoli supera di misura la Sampdoria allo stadio Diego Armando Maradona: la squadra di Gattuso stabilisce un nuovo record in Serie A La Sampdoria esce sconfitta, seppur di misura, e a testa bassa dalla trasferta di Napoli: gli uomini di Claudio Ranieri tengono in piedi il match nel primo tempo, salvo staccare poi la spina nella seconda frazione di gioco. La squadra di Rino Gattuso, contro i blucerchiati, stabilisce un nuovo record in questa stagione: gli azzurri sono la formazione che ha segnato piú reti con calciatori subentrati dalla panchina in Serie A, ben 6 con i gol di oggi di Lozano e Petagna.

