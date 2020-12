Napoli-Sampdoria | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per, gara valida per l’undicesimo turno di Serie A, calcio d’inizio alle 15.00 allo Stadio Diego Armando Maradona di(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso(4-2-3-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Verre, Jankto; Quagliarella. All. Ranieri Foto:sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.