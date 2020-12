Mauro Platinette, cambiamento impressionante: visibilmente dimagrito in questo scatto (Di domenica 13 dicembre 2020) , ecco come si è mostrato sui social. Platinette, pseudonimo di Mauro Coruzzi, è un personaggio televisivo davvero famosissimo in Italia, oltre che un apprezzato speaker radiofonico e giornalista. La sua fama è dovuta in particolar modo al travestimento da drag queen che ha sempre utilizzato nelle sue ospitate televisive, con abiti eccentrici e parrucche platino. Mauro ‘Platinette’ si mostra sui social visibilmente dimagrito: cambiamento impressionante, ecco lo scatto che ha pubblicatoLe sue prime apparizioni, lo ricordiamo, risalgono al Maurizio Costanzo Show, programma a cui partecipava spesso nelle vesti di ospite e opinionista. Negli anni, poi, è diventato anche un conduttore e un cantante e ha sempre continuato ... Leggi su altranotizia (Di domenica 13 dicembre 2020) , ecco come si è mostrato sui social., pseudonimo diCoruzzi, è un personaggio televisivo davvero famosissimo in Italia, oltre che un apprezzato speaker radiofonico e giornalista. La sua fama è dovuta in particolar modo al travestimento da drag queen che ha sempre utilizzato nelle sue ospitate televisive, con abiti eccentrici e parrucche platino.’ si mostra sui social, ecco loche ha pubblicatoLe sue prime apparizioni, lo ricordiamo, risalgono al Maurizio Costanzo Show, programma a cui partecipava spesso nelle vesti di ospite e opinionista. Negli anni, poi, è diventato anche un conduttore e un cantante e ha sempre continuato ...

