Maurizio Costanzo massacro a Tommaso Zorzi | “Posso sapere chi ha comprato il suo libro?” e | a proposito della banana in copertina | dice …

Leggi su baritalianews

(Di domenica 13 dicembre 2020)è un giornalista eccezionale, piace davvero a tutti, come, appunto, giornalista perché ha una penna sopraffina, come conduttore, infatti il suo “show” non conosce stanchezza e anche perché la sua schiettezza è davvero rara. E’ seguitissimo quando scrive, quando conduce e quando dà pareri sulla rubrica che cura sul settimanale “Nuovo” di Riccardo Signoretti. A lui non interessa nulla di indorare la pillola e non lo fa in nessuna occasione Si sa schierare e sa attaccare anche, a volte, la stessa persona come ha fatto, recentemente, perZorsi. Vediamo cosa è accaduto.prima elogiaZorsi persona e poi massacra Zorsi scrittore...