LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen in DIRETTA: bene a terra Windisch, duello Norvegia-Svezia per la vittoria (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09 Siamo all'ultim poligono: duello Boe-Samuelsson per il successo! 15.06 Svezia e Norvegia si giocano il successo, per il podio la Russia approfitta degli errori della Germania, mentre Windisch è pulito a terra ed esce in sesta piazza a pochi secondi dalla Svizzera, quinta. 15.04 Inalterata la situazione davanti, Finlandia, Italia e Francia si giocano il settimo posto al primo poligono. 15.00 Parte Dominik Windisch: Italia ottava a 1'15?4, davanti il duello sarà tra Norvegia e Svezia. 14.57 Dopo 21.4 km Bormolini è ottavo e si avvicina alla Finlandia. Davanti continua il duello tra Norvegia e Svezia, perde ...

