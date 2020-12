Ilicic e Gomez via dall’Atalanta? La clamorosa indiscrezione sui due (Di domenica 13 dicembre 2020) L’Atalanta potrebbe non essere più la stessa già a partire da gennaio: si fanno insistenti le voci che darebbero Ilicic e Gomez lontani da Bergamo Ilicic e il Papu Gomez vicini all’addio? L’esclusione dell’argentino parrebbe certificare la rottura con Gasperini. Sky Sport, per bocca di Nebuloni e con la conferma di Di Marzio, disegnano uno scenario già per gennaio. «Sia Ilicic sia Gomez se si presenterà l’occasione giusta a gennaio potrebbero clamorosamente lasciare Bergamo. Su Gomez c’è stata una rottura molto forte. L’esclusione di oggi è figlia della crisi tra i due». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) L’Atalanta potrebbe non essere più la stessa già a partire da gennaio: si fanno insistenti le voci che darebberolontani da Bergamoe il Papuvicini all’addio? L’esclusione dell’argentino parrebbe certificare la rottura con Gasperini. Sky Sport, per bocca di Nebuloni e con la conferma di Di Marzio, disegnano uno scenario già per gennaio. «Siasiase si presenterà l’occasione giusta a gennaio potrebberomente lasciare Bergamo. Suc’è stata una rottura molto forte. L’esclusione di oggi è figlia della crisi tra i due». Leggi su Calcionews24.com

SkySport : Atalanta, Gasperini non si dimette ma il rapporto con Papu e Ilicic è incrinato: scenari - lorerock : #AtalantaFiorentina Gomez ed Ilicic fuori, contro chi gioca la prossima l’Atalanta? Ma tutto bene ?? - igorzornetta : RT @enricoI00: Gomez panchinato e Ilicic a casa, ricordiamo che va tutto bini a Bergamo - Dani_P1899 : Ilicic non convocato e Gomez in panca ma sull'Atalanta sono solo voci, non si è assolutamente spaccato lo spogliato… - TostoDaniele : RT @enricoI00: Gomez panchinato e Ilicic a casa, ricordiamo che va tutto bini a Bergamo -