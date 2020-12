Gianfranco Librandi | “I meridionali sono africani bianchi e resistono meglio al Covid”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Gli immigratianche più forti di noi. Fatemi vedere un migrante che è in ospedale col Covid. Basta farsi un giro negli ospedali di Saronno o di Varese, Non hanno niente, non vengono neppure contagiati. E questo avviene per una questione genetica. Io, ad esempio,calabrese epiù forte. Io ho fatto il Covid per un solo giorno. I calabresipiù forti perché geneticamentedi più al virus”. Questa la strana teoria di, deputato di Italia Viva che nel corso di un’intervista a La Zanzara (il programma radiofonico condotto da Cruciani e Parenzo) ha ribadito ancora una volta la sua posizione, di certo poco condivisibile. Il renziano insiste e si lascia andare a dichiarazioni decisamente fuori luogo ...