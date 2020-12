Genoa-Juventus diretta e streaming | dove vedere il match oggi

Leggi su itasportpress

(Di domenica 13 dicembre 2020)si giocadomenica 13 dicembre 2020 alle ore 18.00 allo stadio Marassi. La sfida valida per l'11^ giornata di Serie A vedrà il Grifone sfidare la Vecchia Signora per agguantare tre punti molto preziosi in ottica classifica., le probabili formazionicaption id="attachment 1064637" align="alignnone" width="479"(getty images)/captionI padroni di casa di Maran proveranno ad infastidire la Vecchia Signora con Perin in porta; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello, l'ex Luca Pellegrini in difesa; Lerager, Radovanovic, Sturaro in mezzo al campo; Pandev e Scamacca coppia avanzata con un altro ex, Pjaca che scalpita in panchina. Ladi Pirlo dovrebbe rispondere con Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex ...