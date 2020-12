Genoa-Juve 1-3: sblocca Dybala, doppietta di Ronaldo su rigore (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Genoa di Maran, dopo la buona prestazione di Firenze, cade in casa contro la Juve. Vantaggio di Dybala, pari di Sturaro. Poi, doppietta di Ronaldo su rigore. LEGGI LA CRONACA Leggi su ilmattino (Di domenica 13 dicembre 2020) Ildi Maran, dopo la buona prestazione di Firenze, cade in casa contro la. Vantaggio di, pari di Sturaro. Poi, doppietta disu. LEGGI LA CRONACA

