Gemma Galgani, notte di passione con Maurizio: "L'abbiamo fatto" (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 10 anni che Gemma Galgani cerca disperatamente l'amore alla corte di Maria De Filippi, ma fino ad oggi è stata sfortunata. Per corteggiare la dama torinese sono arrivati a Uomini e Donne dei dilf di tutto rispetto e anche un bellissimo ragazzo giovane (Sirius), ma Tina Cipollari ha sempre preso in giro la sua nemica dicendo che nessuno era realmente interessato a lei. L'opinionista ha più volte stuzzicato Gems proprio perché con molti dei suoi pretendenti non andava oltre il bacio. Adesso però le cose sono cambiate! La registrazione di ieri del dating show è stata ricca di colpi di scena. Se Gianluca De Matteis si è messo a piangere ed ha abbandonato il trono, Gemma Galgani e Maurizio Guerci hanno annunciato di aver avuto una notte di passione.

