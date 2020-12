(Di domenica 13 dicembre 2020) L’intervento in, realizzato con un investimento da da 100mila euro, ha previsto l’inserimento di 17nel parcheggio e la resa permeabile di una parte della superficie

DELILAH42815874 : RT @Maurizi33676110: Piazza della Signoria, Firenze - Sadachbia18 : RT @Maurizi33676110: Piazza della Signoria, Firenze - bildarte : RT @Massimolomb: Domani a Firenze ore 17.30 piazza ss Annunziata 'No al coprifuoco' - FirenzePost : Firenze: Piazza Puliti, piantati 17 alberi mangia-smog - Maurizi33676110 : Piazza della Signoria, Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Piazza

grosseto «Tutte le volte che tornando verso la Maremma arrivo alla galleria di Pari, vorrei scendere dall’auto e baciare la terra di Maremma». È una vera e propria dichiarazione d’amore per le sue ori ...Il bio-mercatino non si arrende e torna in piazza Buondelmonti all’Impruneta, proseguendo nel suo appuntamento la seconda domenica di ogni mese, all’insegna del mangiare sano, biologico e il più possi ...