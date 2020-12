D’Ambrosio | «Io goleador? Il difensore innanzitutto non deve far prendere gol»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Daniloha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria, in rimonta, contro il Cagliari. Le sue parole Daniloha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria in rimonta contro il Cagliari. Le sue parole. VITTORIA – «Sono convinto che questa squadra abbia sempre messo tutto e dato tutto per raggiungere la vittoria. In Serie A non è più nulla semplice, se ci mettiamo che tre giorni prima non avevamo raggiunto il primo obiettivo della nostra stagione, questa partita era più difficile del solito. Nonostante il campo sia andato in salita siamo riusciti a ribaltare la situazione, fare tre gol e portare a casa la vittoria».– «Se sono veramente un? Sì, sì (ride, ndr). Anche se la mia carriera è iniziata in un’altra parte del campo sono una tutti gli ...