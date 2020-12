Cagliari-Inter, perchè inizia in ritardo (Di domenica 13 dicembre 2020) Cagliari-Inter, inizialmente prevista per le 12 e 30, inizia con 15 minuti di ritardo. Un episodio insolito dovuto ad un motivo ancora più singolare. La partita di domenica ha infatti subito un leggero ritardo del fischio d’inizio a causa di problemi della regia della Lega Serie A. Calcio d’inizio fissato alle 12 e 45. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 13 dicembre 2020)lmente prevista per le 12 e 30,con 15 minuti di. Un episodio insolito dovuto ad un motivo ancora più singolare. La partita di domenica ha infatti subito un leggerodel fischio d’inizio a causa di problemi della regia della Lega Serie A. Calcio d’inizio fissato alle 12 e 45. L'articolo proviene da Italia Sera.

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - Inter : ?? | CAGLIARI Eccoci alla Sardegna Arena ????? #CagliariInter ?? #FORZAINTER ???? - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Cagliari-Inter posticipata di un quarto d'ora Ritardo dovuto a problemi di produzione tv… - passione_inter : Social - Cagliari-Inter, tifoso speciale da casa: Vidal suona la carica su Instagram - - StochinoStefano : Minuto 11' Cagliari Inter: No ma è scarso teniamolo in panchina Mamma mia che giocatore #Eriksen #Conte… -