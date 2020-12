Bologna-Roma | i rossoblù sono pronti a riscattarsi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo la brutta sconfitta contro l’Inter e le varie voci di uno strappo tra Sinisa Mihajlovic e lo spogliatoio del, ia rialzarsi già da oggi. La partita con lanon sarà di certo facile: i giallorossi arrivano in fiducia e in un buon momento di forma. Dopo le parole in conferenza stampa pre-gara, i tifosi delposstare tranquilli: i ragazzi di Sinisa scenderanno in campo con il coltello tra i denti. Ricordiamo chesi giocherà questo pomeriggio alle ore 15. Tante assenze in casa: Le assenzemolte per il. Il trend negativo continua da inizio anno e Sinisa Mihajlovic non ha ancora avuto la fortuna di ...