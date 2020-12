Big tech e digital services act | tutti i nodi da sciogliere Scrive Preta

Leggi su formiche

(Di domenica 13 dicembre 2020) È ormai imminente la proposta che la Commissione europea presenterà sulact (Dsa), una delle iniziative più importanti e ambiziose lanciate dall’Unione europea nel più ampio quadro delle strategie per la creazione del mercato unico, con l’obiettivo di favorire la competitività delle imprese europee nel contesto globale, attraverso i servizii e l’innovazione. Vediamo di seguito di cosa si tratta e quali saranno presumibilmente le decisioni più importanti che emergeranno nelle proposte dalla Commissione. COS’È ILACT Il prossimo pacchetto della legge sui servizii, ilservice act (d’ora in poi Dsa) è un’iniziativa legislativa dell’Unione europea per regolamentare le piattaformei online, ...