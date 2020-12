Biathlon | quando le prossime gare? Si resta a Hochfilzen! Date | orari | programma | tv

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020/2021 diha appena visto chiudersi la terza tappa di scena a Hochfielzen, ma esattamente come è accaduto in Finlandia anche l’Austria è pronta a riospitare la carovana nel prossimo weekend prima della sosta natalizia. Un doppio appuntamento costretto dalla situazione sanitaria, che sta limitando gli spostamenti al minimo per garantire la salute di tutti. A differenza del passato fine settimana ildella quarta tappa si dilungherà su quattro giornate. Già giovedì 17 dicembre infatti è prevista la sprint maschile alle 14:15, che precederà di 24 ore la stessa prova delle donne. Sabato sarà la giornata prevista per entrambi gli inseguimenti e poi domenica ci sarà il gran finale di questo 2020 con le prime partenze in linea della nuova stagione. Nel Langlauf undzentrum di Hochfilzen, si ...