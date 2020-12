Bianchi | nel ricordo di Maradona

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 13 dicembre 2020) El Pibe de Oro viene ricordato da chi ha avuto la fortuna di esser il suo allenatore nel momento apice della sua carriera. Nella lunga intervista rilasciata a Infobae il suo ex allenatore racconta la sua straordinaria personalità. Ildiè unfelice e positivo: “Io voglio ricordarlo come una persona felice, in allenamento, mentre tira le punizioni. La sua felicità è cominciata nel 1984 a Napoli, perché il suo arrivo ha rivoluzionato la città. Ovviamente il mondiale 1986 gli ha regalato tanta gioia, ma Napoli lo ha fatto grande. Era un ragazzo meraviglioso, ma con addosso pressioni a livello mondiale, che gli hanno reso la vita complicata. Le pressioni che lo circondavano erano impossibili da gestire per chiunque, persino per lui”. Sui problemi avuti da Diego fuori dal campo, dice: “Io non sono stato tenero ...