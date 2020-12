Arisa e il suo post enigmatico: la sua tristezza si percepisce (Di domenica 13 dicembre 2020) Arisa ha lanciato un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram, i followers si interrogano sul significato. Arisa (Instagram)Invecchiare conservando la fantasia di un bambino. A chi di noi non è mai stata fatta questa osservazione, limpida ma soprattutto dalla grande onestà intellettuale. Soprattutto adesso, con l’arrivo del Natale, a tutti piace tornare un po’ bambini. La ricerca dei regali, gli addobbi natalizi, l’attesa per l’arrivo del Babbo vestito di rosso. Tutto riconduce ad un guardarsi indietro, in tenera età. Crescere non è facile, avere a che fare con i problemi degli adulti è una questione assai ardua. E cosi molti vorrebbero restare bambini, almeno nei sentimenti puri di chi sa affrontare la vita con leggerezza e spensieratezza. Spesso non si può, e in larga parte lo abbiamo riscoperto anche in questo nefasto 2020. ... Leggi su kronic (Di domenica 13 dicembre 2020)ha lanciato un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram, i followers si interrogano sul significato.(Instagram)Invecchiare conservando la fantasia di un bambino. A chi di noi non è mai stata fatta questa osservazione, limpida ma soprattutto dalla grande onestà intellettuale. Soprattutto adesso, con l’arrivo del Natale, a tutti piace tornare un po’ bambini. La ricerca dei regali, gli addobbi natalizi, l’attesa per l’arrivo del Babbo vestito di rosso. Tutto riconduce ad un guardarsi indietro, in tenera età. Crescere non è facile, avere a che fare con i problemi degli adulti è una questione assai ardua. E cosi molti vorrebbero restare bambini, almeno nei sentimenti puri di chi sa affrontare la vita con leggerezza e spensieratezza. Spesso non si può, e in larga parte lo abbiamo riscoperto anche in questo nefasto 2020. ...

_R_Phalange : Questa non solo ha robbato Noemi ed Arisa nel suo anno ma sta pure davanti a Luce di Elisa male malissimo raga - an12frnc : @ARISA_OFFICIAL mi si e'spezzatoil cuore nel vedere uscire Letizia nemmeno il tempo di sentire un suo inedito - Novella_2000 : 'Qualche imbecille non la fece entrare' Maria rivela che Arisa non fu presa ad Amici per il suo aspetto fisico e...… - eatabarbieasss : Io amo Arisa ma è fin troppo buona, è bello vedere che tiene ai ragazzi e crede che ognuno di loro possa farcela, m… - valeciccos : Arisa a prescindere se piace o meno nel suo genere, ha una voce bella e particolare....e dire che è stata tenuta fu… -