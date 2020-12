A Dubai vince Fitzpatrick e Westwood è numero 1 dell`Eurotour (Di domenica 13 dicembre 2020) Trionfo inglese a Dubai con Matthew Fitzpatrick, che ha vinto con 273 (68 68 69 68, -15) colpi il DP World Tour Championship e con Lee Westwood, il quale con il secondo posto (274, -14) si è imposto nella Race To Dubai, ossia l`ordine di merito che designa il miglior giocatore dell`European Tour. Sul percorso del Jumeirah Golf Estates (par 72), nell`evento delle Rolex Series, giunto alla 12ª edizione, che ha chiuso la stagione 2020, Renato Paratore, unico italiano in gara, si è classificato 60° con 293 (75 73 70 75, +5).Fitzpatrick, 26enne di Sheffield. ha ottenuto il sesto titolo nel circuito e il secondo nel torneo dopo quello nel 2016, prendendo il comando con una partenza velocissima (cinque birdie in sette buche) e poi gestendo il vantaggio e chiudendo in 68 (-4) con un bogey nel rientro. Per il ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 dicembre 2020) Trionfo inglese acon Matthew, che ha vinto con 273 (68 68 69 68, -15) colpi il DP World Tour Championship e con Lee, il quale con il secondo posto (274, -14) si è imposto nella Race To, ossia l`ordine di merito che designa il miglior giocatore dell`European Tour. Sul percorso del Jumeirah Golf Estates (par 72), nell`evento delle Rolex Series, giunto alla 12ª edizione, che ha chiuso la stagione 2020, Renato Paratore, unico italiano in gara, si è classificato 60° con 293 (75 73 70 75, +5)., 26enne di Sheffield. ha ottenuto il sesto titolo nel circuito e il secondo nel torneo dopo quello nel 2016, prendendo il comando con una partenza velocissima (cinque birdie in sette buche) e poi gestendo il vantaggio e chiudendo in 68 (-4) con un bogey nel rientro. Per il ...

Ubitennis : Sorana Cirstea vince l'ITF di Dubai: battuta in finale Katerina Siniakova - Giornottennis : Tre italiani/e su tre sconfitti in semifinale ITF, peccato. A Dubai vince la Cirstea, primo titolo per lei dal 2016… - OA_Sport : Tennis, ITF Dubai: Elisabetta Cocciaretto vince il derby di primo turno con Jasmine Paolini - Eurosport_IT : Grandissimo risultato per Francesco Laporta al Dubai Championship ???????????? #EurosportGOLF | #DubaiChampionship |… -

