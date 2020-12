"Vi svelo quel delirio di onnipotenza che si cela dietro le serial killer” (Di sabato 12 dicembre 2020) Sofia Dinolfo Secondo la criminologa e psicoterapeuta Anna Maria Casale, le serial killer sentono di affermare il proprio valore nel momento in cui hanno il "potere" di decidere della vita e della morte delle loro vittime Una giovinezza segnata dalla depressione e dall’anoressia che ha sempre cercato di nascondere agli occhi di tutti portando avanti gli studi scolastici come un’allieva modello. Un’apparente vita tranquilla quella di Sonya Caleffi, che è cresciuta portando dentro di sé l’eco le parole della madre che asseriva di non aver motivi per vivere. quel tormento della mamma, come la stessa Sonya ha dichiarato più in avanti, avrebbe turbato profondamente la sua serenità incidendo sul suo futuro da serial killer. Finiti gli studi nel 1993 Sonya Caleffi ha iniziato a lavorare come infermiera in ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Sofia Dinolfo Secondo la criminologa e psicoterapeuta Anna Maria Casale, lekiller sentono di affermare il proprio valore nel momento in cui hanno il "potere" di decidere della vita e della morte delle loro vittime Una giovinezza segnata dalla depressione e dall’anoressia che ha sempre cercato di nascondere agli occhi di tutti portando avanti gli studi scolastici come un’allieva modello. Un’apparente vita tranquillala di Sonya Caleffi, che è cresciuta portando dentro di sé l’eco le parole della madre che asseriva di non aver motivi per vivere.tormento della mamma, come la stessa Sonya ha dichiarato più in avanti, avrebbe turbato profondamente la sua serenità incidendo sul suo futuro dakiller. Finiti gli studi nel 1993 Sonya Caleffi ha iniziato a lavorare come infermiera in ...

Quando c'è di mezzo Edward Hopper, niente è davvero ciò che sembra. Il pittore che ha creato il miglior distillato su tela dell'American way of life novecentesca, è stato parsimonioso di dettagli. Ma ...

Il senso di onnipotenza delle serial killer: da Sonya Caleffi alle altre assassine ecco cosa spinge queste donne a uccidere ...

