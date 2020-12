Uomini e Donne: Sophie Codegoni vuole diventare mamma (Di sabato 12 dicembre 2020) A Uomini e Donne, Sophie Codegoni cerca una storia importante, l’uomo della sua vita per diventare presto mamma. Questo il suo desiderio da tronista… A Nuovo, Sophie Codegoni, non fa troppi giri di parole. “So di essere una bella ragazza ma spesso è un problema”. La più giovane tronista della storia di Uomini e Donne è alla ricerca dell’amore, di un ragazzo serio, che voglia costruire qualcosa di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 12 dicembre 2020) Acerca una storia importante, l’uomo della sua vita perpresto. Questo il suo desiderio da tronista… A Nuovo,, non fa troppi giri di parole. “So di essere una bella ragazza ma spesso è un problema”. La più giovane tronista della storia diè alla ricerca dell’amore, di un ragazzo serio, che voglia costruire qualcosa di Articolo completo: dal blog SoloDonna

